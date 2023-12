Grande Fratello | anticipazioni della puntata del 9 dicembre | Massimiano rischia sanzioni ed esito del televoto

Leggi su movieplayer

(Di sabato 9 dicembre 2023) Stasera 9va in onda su Canale 5 la venticinquesimade il: ecco ledi quello che vedremo. Stasera, 92023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuovadel reality, la venticinquesima. Nel corsoserata assisteremo agli scontri che hanno caratterizzato questa settimana. Infine conosceremo chi, tra i concorrenti aldovrà abbandonare la casa. LedelAnche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuovaappassionante e ricca di sorprese, del ...