Goggia vince e Brignone | «non me ne frega niente di chi ha vinto più gare»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 dicembre 2023) Sofiae Federicale due star dello sci italiano. In settimana Federica hadue slalom giganti di fila e ha superato Sofia nella classifica dimondiali vinte: 23. Poi,ieri hail Super G a Saint Moritz e l’ha eguagliata., come riportato dalla Gazzetta, non l’ha presa benissimo anche perché ce l’aveva con sé stessa per un errore al salto che probabilmente le ha fatto perdere il podio: è arrivata quinta. A proposito, il conto delle vittorie è di nuovo in parità, 23 ciascuna. «Posso dirlo che non me ne? Per me è un calcolo inutile in questo momento – prova a puntualizzare l’azzurra – non è ciò a cui penso. Io voglio sciare al mio meglio, se lo faccio so che mi gioco le ...