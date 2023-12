Goggia cede lo scettro alla prima discesa | è 2ª dietro a Shiffrin

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo il primo posto ottenuto dominando venerdì (8 dicembre) in Super G, a Sofianon riesce il bis. La sciatrice bergamasca sulla pista di St. Moritz ha ceduto lolibera della stagione, dopo la cancellazione di Cervinia, terminando la gara al secondo posto. Partita con il pettorale 10 sotto il sole elvetico, sulla pista dove lo scorso anno ha vinto con la mano rotta, Sofia aveva come obiettivo migliorare il tempo di Mikaela, unica a scendere sotto il muro dell’1’29”. Nonostante una partenza sprint, guadagnando nel primo settore dove tutte le altre perdevano, qualche piccolo errorino di spigolatura e le ondulazioni non le hanno permesso di mettersi davanti, chiudendo al secondo posto a soli 15 centesimi rispettocinque ...