(Di sabato 9 dicembre 2023) Il Goha perso per la prima volta in casa da gennaio cedendo alla terza in classifica, ovvero il Twente, per 3-1. La stagione del club di Deventer fino ad oggi è stata ottima, al contrario di quella di unpartito davvero malissimo e ancora alle prese con zone poco rassicuranti della InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre News in Rete:

Olanda, muore a 75 anni Geels, leggenda dell'Ajax dei miracoli

Con il Feyenoord riuscì a vincere nel 1970 la Coppa dei Campioni , prima di trasferirsi ai Goe poi in Belgio al Club Bruges . A riportarlo in Olanda ci pensò l' Ajax , club con il quale ...

Live Go Ahead Eagles - Utrecht - Eredivisie: Punteggi & Highlights Calcio - 10/12/2023 Eurosport IT

Go Ahead Eagles-Utrecht (domenica 10 dicembre 2023 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Dutch Results

NEC Nijmegen vs. Fortuna Sittard, 2 p.m. FC Utrecht vs. RKC Waalwijk, 10:30 a.m. Excelsior vs. Go Ahead Eagles, 12:45 p.m. SC Heerenveen vs. FC Volendam, 3 p.m. Almere City FC vs. Vitesse, 6:15 a.m.

Here's why Prescott will clear Hurts in MVP debate if Cowboys can defeat Eagles

Jalen Hurts is a really good, young QB. Thus far this season, Dak Prescott has been appreciably better and the stats prove ...