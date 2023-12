Gli ho detto | vieni con me Hanspeter | l' uomo che ha cambiato la carriera a Sinner

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) C'è anche il papàtra i segreti del clamoroso finale di 2023 di Jannik. Un crescendo di risultati, forma psicofisica e fiducia in se stesso e autostima che, come spesso accade per i grandi sportivi, tra origine da una serenità familiare ritrovata. Intendiamoci, i rapporti con papà, mamma e fratello per il 21enne fenomeno di San Candido sono stati sempre stupendi, ma la decisione di farsi accompagnare in giro per il mondo dal padre, dopo anni da globetrotter solitario, fin da ragazzino scaraventato nel circo del tennis mondiale, ha rappresentato un salutare punto di svolta. A rivelarlo è stato lo stesso Jannik, nella sua intervista a Max Giusti sul palco dei Supertennis Awards, passerella festosa dopo i prodigi alle Atp Finals di Torino e soprattutto lo storico secondo successo italiano in Coppa Davis, pochi giorni prima a Malaga ...