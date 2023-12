Gli attivisti ambientali colorano di verde il Canal Grande di Venezia

Altre News in Rete:

Blitz ambientalisti: tingono di verde le acque di Roma, Venezia, Milano, Torino e Bologna

Nel frattempo, mentre i governi parlano, contiamo i danni e le vittime di continue alluvioni e incendi", spiegano. Canal Grande si colora di verde Un nuovo blitz è stato compiuto a ...

Acqua verde, gli attivisti Extinction Rebellion 'colorano' l'acqua del canale delle Moline il Resto del Carlino

Il Naviglio Grande si tinge di verde, gli attivisti in protesta: "Il governo parla, la Terra affonda" MilanoToday.it

In centinaia sfilano in corteo per la città di Napoli: “Stop al genocidio in Palestina”

Il Centro Culturale Handala Ali con gli attivisti di Rete Napoli per la Palestina hanno organizzato un corteo per chiedere il “cessate il ...

Politica Cronaca Sanità Ambiente Mondo Hi-Tech Sport Esteri Regioni Cruciverba Notiziari Oroscopo

Gli attivisti di Extinction rebellion in azione in diverse città d'italia per sensibilizzare contro la crisi climatica e il fallimento di Cop28: hanno versato un colorante verde fosforescente nei fium ...