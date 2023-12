Giustizia | tutti fermi alla grande riforma

Leggi su panorama

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’«opposizione giudiziaria» al governo denunciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto riaccende il contrasto tra magistratura e politica. La vera posta in gioco, però, è il rinnovamento di un ordine intoccabile - dalle «pagelle» alle carriere, alle intercettazioni - a cui lavora il Guardasigilli Carlo Nordio. Un’azione boicotatta dagli interessi di categoria. E non solo. Se dice il giusto Guido Crosetto, ministro della Difesa e fondatore di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, «l’opposizione giudiziaria» di cui ha parlato il 26 novembre al Corriere della Sera deve fare davvero pauramaggioranza. Il ministro ha descritto «riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a fermare la deriva antidemocratica cui ci porta la Meloni». E ha sottolineato che, per l’esecutivo di cui fa parte, il primo pericolo è proprio «l’opposizione ...