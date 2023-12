Giulia è stata uccisa da Filippo | non dal patriarcato

Leggi su panorama

(Di sabato 9 dicembre 2023) Per, infine, dopo un lungo mese di dirette televisive e indagini mediatiche, si sono svolti i funerali in diretta su Rai 1 e Canale 5. Ad esequie commosse, partecipate, svoltesi davanti a una folla di oltre settemila persone che si è stretta attorno a lei e alla sua famiglia, lasciatemi finalmente dire che imputare le cause dei femminicidi al ‘’ è un’amenità senza pari. Non è il genere di appartenenza a determinare la responsabilità. Non scherziamo. O vogliamo sovvertire l’antropologia e la teologia, attribuendo alla virilità dell’uomo un vulnus originario, recondito, che squalifica il maschio per il solo fatto di essere nato con un apparato sessuale esterno? Come se Dio avesse creato un prodotto fallato, l’uomo, e uno perfetto, la donna. Se questa è la nuova frontiera del femminismo, fermatevi subito, fate ammenda, perché state ...