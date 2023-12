Giulia Cecchettin | in arrivo l’auto di Turetta | dal sangue sul sedile si cerca la verità sulla dinamica dell’omicidio

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) Nonostante il grande clamore suscitato dalla vicenda, l’omicidio di– che inquirenti e media stanno passando al setaccio esaminandone ogni minima componente e sfumatura – racchiude ancora dei misteri. Tra i più inquietanti, allora, quello relativo alle tracce dinelcon cui Filippoè fuggito per sette giorni dopo l’omicidio e dopo essersi liberato del corpo della ex fidanzata: la Fiat Grande Punto che sarà riportata in Italia dalla Germania per essere finalmente esaminata dai Ris di Parma., il cerchio delle indagini si chiude suldi FilippoUn punto su cui oggi il Corriere della sera puntualizza come gli accertamenti scientificivettura ...