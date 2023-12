Giulia Cecchettin | fiori e messaggi sulla tomba | “Scusa”

Leggi su tpi

(Di sabato 9 dicembre 2023) “se non siamo riusciti a proteggerti”. Questa la frase che si legge su un grande biglietto che spiccadi, nel cimitero di Saonara (in provincia di Padova). Biglietto completato da una rosa, un fiocco rosso, e un bel ritratto della ragazza 22enne, uccisa per mano dell’ex fidanzato. A tre giorni dal funerale, la sepoltura di– a poca distanza da quella della mamma, Monica, morta un anno fa a causa di una malattia – è divenuta meta di un pellegrinaggio continuo: chi lascia un fiore, o una piantina, chi un lumino, altri un foglietto con una poesia, un pensiero pieno di amore. Davanti all’aiuola della suac’è sempre un capannello di gente. La sepoltura ha preso la forma di una montagnola ricolma di. Una ...