Giulia Cecchettin è stata accoltellata a morte sul sedile posteriore dell’auto? Dal sangue nella Punto la verità sulla dinamica del delitto

Altre News in Rete:

Frasi 'sessiste', Carlotta Bazza all'attacco di Nordio: 'Chieda scusa'

... Nordio compreso, a. In questi casi forse torna utile il silenzio ma io ho il dovere di fare rumore, perché a tutti noi è stato chiesto di fare rumore, anche al sindaco Mario Conte. ...

Giulia Cecchettin, il retroscena della consulente Marano: "Per fortuna in un posto affollato" Il Tempo

Gino Cecchettin sotto attacco sui social: ripescate battute sessiste su un profilo X col suo nome. È stato hackerato Open

Turetta, la verità sul delitto di Giulia Cecchettin dalla Fiat Punto nera: le tracce di sangue e il coltello, cosa succede ora

Il giovane, reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin, si sarebbe presentato ad una prima visita a settembre, non alle altre, calendarizzate a ottobre e, l'ultima, il 17 novembre. In quella data ...

Turetta e le macchie di sangue sul sedile: cosa possono svelare le indagini sull'auto

Come precisa il Corriere.it, si tratta di accertamenti importanti per le indagini sull'omicidio di Giulia Cecchettin. Non solo per quel che riguarda la dinamica dell'aggressione, già ampiamente ...