Giulia Cecchettin e il mistero del libro per bambini | ecco cosa rivela il libraio

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tutti i dettagli dell'omicidio dipotrebbero essere importanti ai fini della formulazione definitiva dell'accusa per Filippo Turetta, a partire da unper

Altre News in Rete:

Terzo suicidio in un mese nel carcere di Montorio a Verona, dove è detenuto Turetta: 'Nessuno dice niente'

Tre suicidi in un mese nel carcere di Montorio a Verona , quello dove da poche settimane è recluso anche Filippo Turetta, il 22enne che ha ucciso. Ad annunciare l'ennesima tragedia nel carcere veronese è l'associazione 'Sbarre di Zuchcerro' da tempo in prima linea per tutelare i diritti dei detenuti. A poche ore dalla notizia ...

Giulia Cecchettin, il retroscena della consulente Marano: "Per fortuna in un posto affollato" Il Tempo

Filippo Turetta, il pm interrogherà lo psicologo che lo seguiva: vuole capire quali fossero le condizioni del ragazzo dopo i primi incontri

VENEZIA Il femminicidio di Giulia Cecchettin è stato premeditato All'interrogativo giudiziario cercheranno di dare risposta i carabinieri: la Procura di Venezia ha incaricato gli investigatori, che ...

Valditara sceglie Concia per il progetto contro la violenza sulle donne, bufera nella maggioranza

Il ministro Giuseppe Valditara sceglie l'ex deputata Pd Anna Paola Concia per il progetto "Educare alle relazioni" contro la violenza sulle donne, ma Lega e FDI non ci stanno ...