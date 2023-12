Gino Cecchettin a Che tempo che fa | colpaccio di Fazio Ma sui social spuntano presunte battute sessiste

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Dopo l’importante discorso pronunciato per ricordare sua figlia Giulia, questa domenica a #CTCF ospiteremo”, così dall’account ufficiale di Cheche fa. Dunqueintervisterà per la prima volta in studio, il padre di Giulia. Va riconosciuto al conduttore di aver fatto unche sicuramente innalzerà il gradimento del suo programma. Chiaramente era una decisione presa dache è stata resa nota solo un giorno prima della messa in onda Segui su affaritaliani.it