Gigi D’Agostino rompe il silenzio dopo un anno | come sta il Dj

Leggi su dilei

(Di sabato 9 dicembre 2023)il. A sorpresa,undi assenza dai social, pubblica una foto sul suo account Instagram. Ad accompagnarlo una semplice parola: “Buonasera…”. Ai fan basta questo: il dj è stato subito inondato di like e commenti di chi gli manda un pensiero, un augurio, e chi invece chiede novità sulla sua salute a due anni dal doloroso annuncio in cui aveva reso pubblico di soffrire di una malattia (senza chiarirne la natura). L’ultimo post risaliva al 24 novembre 2022. Tra i commenti quello di Dj Ralf: “andiamo?”. A questo, a sorpresarisponde: “Va molto meglio…grazie”. In aggiornamento