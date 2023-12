Gigante maschile Val d’Isere 2023 | risultati e classifica prima manche | guida Odermatt | azzurri fuori dai 10

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo cancellazioni varie è finalmente il momento di tornare in pista per gli uomini di Coppa del Mondo di sci alpino e in ValMarcoriesce immediatamente a fare la voce grossa. Nelladelodierno lo svizzero fa il vuoto, chiudendo in 1:10.17 su una pista bella, ma davvero complessa da gestire. Tanti gli atleti arrivati stremati al traguardo e che hanno finito per perdere un’enormità proprio nel tratto finale. Alla fine riescono a stare sotto il 1? di margine in vista dellafinale solo Henrik Kristoffersen a +0.65 e Loic Meillard a +0.75. Dietro di loro Marco Schwarz e Joan Verdu, quest’ultimo la vera sorpresa della mattinata con il pettorale n°19 e unico in grado di far segnare un tempo di questo livello scendendo dopo i top-10. ...