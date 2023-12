GeVi Napoli | Milicic | “Dobbiamo ritornare ad essere affamati”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 9 dicembre 2023) Torna alla Fruit Village Arena laBasket che affronta domani domenica 10 dicembre, nella undicesima giornata del campionato di Serie A, la UnaHotels Reggio Emilia. L’incontro si disputerà alle ore 12:00. Fruit Village, già Main Sponsor della società azzurra, sarà il Match Sponsor della partita contro Reggio Emilia. La squadra di Coach, dopo aver ottenuto quattro vittorie consecutive in campionato, è stata sconfitta la scorsa settimana a Pistoia ed in classifica è terza con 14 punti, dietro alle attuali capolista Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia. La UnaHotels Reggio Emilia, è reduce dal netto successo della scorsa settimana, dove ha vinto largamente in casa contro Pesaro, raggiungendo quota 12 punti in classifica. Arbitreranno l’incontro: Rossi, Galasso e Noce. Dichiarazione di Igor ...