Germania | la Spd fa buon viso a cattivo gioco | confermati con ampia maggioranza i vertici | mentre Scholz affonda nei sondaggi

(Di sabato 9 dicembre 2023) È un Olafin forte calo di popolarità quello che ha affrontato sabato il podio del Congresso della SPD. Secondo l’ultimoo diffuso dalla ARD il 7 dicembre, solo il 17% degli intervistati è soddisfatto del Governo e solo il 20% del suo lavoro. Appena il 23% (-14%) riconosce che il Cancelliere sia abile nel gestire le crisi contro il 71%. D’altronde molti hanno apprezzato in ottobre il videoappello contro l’antisemitismo del suo vice Robert Habeck, rimarcando che sarebbe stato compito di Olafpronunciarlo. Se si andasse adesso alle urne la SPD prenderebbe solo il 14% delle preferenze, un vero e proprio crollo rispetto al 25,7% delle elezioni del 2021. Sommando i partiti al Governo d’altronde i tre sarebbero ridimensionati: dal 52% ad appena il 33% dei consensi. All’ingresso del Cancelliere in sala venerdì nessuno si ...

Il cancelliere Olaf Scholz ha ribadito nel corso del congresso del Spd a Berlino che per sistemare il bilancio della Germania non si andrà a sacrificare lo Stato sociale definito da alcuni come ...

