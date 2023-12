Genshin Impact 4 3 | Roses and Muskets – Novità e Primogemme GRATIS

(Di sabato 9 dicembre 2023) La versione 4.3 di, intitolata “and“, è pronta a stupire i giocatori con un’eccezionale gamma di nuovi contenuti e personaggi avvincenti. Con la data di rilascio fissata per il 20 dicembre 2023 su tutte le piattaforme, questo aggiornamento promette un’esperienza straordinaria per gli avventurieri di Teyvat. Prima di proseguire con la lettura, avete già saputo delle 800per? Nuovi Personaggi: Navia e Chevreuse L’aggiornamento introduce due nuovi personaggi giocabili: Navia e Chevreuse. Navia, un DPS di elemento Geo, maneggia con maestria una claymore, sfruttando le reazioni di Cristalizzazione per scatenare devastanti attacchi con il suo ombrello. Un tripudio elementale che annienta ...

