Genoa | Gilardino | «Ecco quanti giocatori abbiamo recuperato per il match con il Monza»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Alberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista delcontro ilAlberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista delcontro il. PAROLE – «un po’ di. Messias ha avuto una settimana di lavoro in più con la squadra, Albert è rientrato e Bani sono due giorni che si allena con la squadra. C’era la voglia di averli il prima possibile, sonocon grandissima qualità tecniche e umane. Aver potuto lavorare insieme a tutto il blocco squadra compatto è stato importante. Le partite sono tutte importanti. Sia quella di domani che le future. Sappiamo la squadra che ...