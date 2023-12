Genoa | Gila ritrova Gudmundsson e Retegui

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Albertordino può sorridere in vista della trasferta contro il Monza perchéoltre aAlbertordino può sorridere in vista della trasferta delcontro il Monza perchéoltre a. L’islandese, infatti, ha superato gli ultimi provini e ha smaltito l’infortunio accusato qualche settimana fa. All’U-Power Stadium, come riportato dal Secolo XIX, dovrebbe partire dal 1? assieme all’attaccante italo-argentino.