Gaza | morto sotto le bombe Refaat elAreer | poeta e accademico | aveva fondato l’associazione We are not numbers

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Noi non siamo numeri”. E’ la denuncia che arriva da qualsiasi teatro di guerra, in cui le vittime perdono i nomi, diventando solo la cifra di un bilancio. Consapevole di questo, nel 2015,al Areer,, professore all’Università Islamica digiovedì – insieme a suo fratello, sorella e quattro bambini – a causa di un bombardamento israeliano, fonda insieme ad altre realtàWANN: We Are Not. L’intento è quello di “raccontare le storie delle vittime in zone di conflitto”, attraverso l’organizzazione di laboratori di scrittura. Al Areer, ucciso all’età di 44 anni,curato il volumeWrites Back: Short Stories from Young Writers in, Palestine, una raccolta di testi scritti in inglese ...