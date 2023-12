Gatti montava finestre e zanzariere | dimostra che volontà e tenacia contano Repubblica

(Di sabato 9 dicembre 2023)che. Lo scrivecon Maurizio Crosetti. Il ragazzo chespalanca di nuovo la Juve. Che storia antica, quella di Federico, l’ex operaio, e un po’ lo è rimasto nell’interpretazione del gioco (e forse non solo). C’è chi nelle movenze di Federicointuisce qualcosa di Chiellini: per il momento è solo un augurio, però la suggestione non sembra peregrina. Ancheè un muscolare assai generoso, spinto dall’istinto verso la porta altrui a dispetto di una tecnica non eccelsa, ma tutto si può migliorare e su tutto si deve lavorare. Il percorso di ...

Altre News in Rete:

La Juve operaia di Gatti, la risposta di Allegri agli snob e il rebus Vlahovic

Non ci sono brillantini, non luccica quasi nulla, ma funziona quasi tutto, in modo asciutto ed essenziale come i serramenti che. Non c'è grande estetica in un doppio vetro, ma serve, ...

La Juve operaia di Gatti, la risposta di Allegri agli snob e il rebus Vlahovic Tuttosport

Gatti, la festa dell’ex operaio che somiglia a Chiellini la Repubblica

La Juve operaia di Gatti, la risposta di Allegri agli snob e il rebus Vlahovic

Un difensore centrale che fino a quattro anni fa faceva l’operaio e adesso è il bomber implacabile della squadra: non c’è niente di più simbolico di Federico Gatti per raffigurare questa Juventus. Non ...

Gatti, la festa dell’ex operaio che somiglia a Chiellini

Primo capitolo: Gatti segna il grottesco autogol che condanna la Juventus contro il Sassuolo a Reggio Emilia (è il 23 settembre, e da quel giorno i bianconeri non perdono più). Secondo capitolo: ...