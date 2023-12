Gatti lancia la Juve | Napoli battuto 1-0 | Allegri torna in vetta alla classifica

(Di sabato 9 dicembre 2023) Allo Stadium la squadra dipassa con una rete nella ripresa del centrale difensivo. Annullato per fuorigioco un gol a Osimhen

A Torino il Napoli spreca e la Juve ne approfitta: ai bianconeri basta Gatti, ennesimo controsorpasso sull'Inter

La curiosità è che quello diè il terzo gol beccato dal Napoli con Rrahmani sovrastato di ... Vince la Juve , che, ancora, un segnale preciso al campionato : non è perfetta, non è più forte ...

Ancora 1-0, la Juve batte il Napoli e sorpassa l’Inter: decide sempre Gatti

La Juventus batte 1-0 il Napoli e vola al primo posto in classifica in attesa di Inter-Udinese. Un'altra vittoria di cortomuso e con il risultato di 1-0 per Allegri, dopo Monza è ancora ...

Una Juve "allegriana" batte 1-0 il Napoli. Basta il colpo di testa di Gatti

I bianconeri subiscono per lunghi tratti l'undici di Mazzarri, rischiano più volte di andare sotto ma, una volta passati in vantaggio grazie al terzo gol in campionato di Gatti, portano a casa i 3 pun ...