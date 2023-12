(Di sabato 9 dicembre 2023) . Vigili del fuoco in soccorso di unrimasto chiuso in. E’ successo mercoledì 29 novembre intorno alle 18 in un palazzo di via Carroccio al civico 1. La proprietaria del, di taglia media, abitualmente quando va al lavoro lascia il proprio animale nell’appartamento custodito ...

Altre News in Rete:

Garbagnate, cane intrappolato in casa: intervengono i pompieri Il Notiziario

Incidente a Garbagnate, l'investitore Bodgan Pasca urlava a Valentino: “Svegliati, dai che ce la fai” IL GIORNO

Garbagnate, cane intrappolato in casa: intervengono i pompieri

Garbagnate, cane intrappolato in casa: intervengono i pompieri. Vigili del fuoco in soccorso di un cane rimasto chiuso in casa. E’ successo mercoledì 29 ...

Cadavere trovato in una cantina in centro a Torino: Massimo Lodeserto ucciso a martellate, fermato un uomo

Un uomo è stato fermato per l'omicidio di Massimo Lodeserto, 58enne ucciso a martellate: il cadavere è stato trovato in una cantina in centro a Torino ...