Frosinone | banda della spaccata in azione | depredato negozio di telefonia

(Di sabato 9 dicembre 2023) Sembra siano diversi i negozi del capoluogo ciociaro presi di mira dai ladri in questi giorni. Dopo il colpo a base di salumi e formaggi messo a segno qualche giorno fa in un’attività commerciale di, a essere stato vittima di furto è stata una rivendita di. In quest’ultimo caso a entrare inè stata la cosiddetta ‘’, seppure stavolta non si sono serviti di un’auto ariete, ma del coperchio di un tombino. Il furto immortalato dalle videocamere di sorveglianza Una sequenza immortalata dalle videocamere di sorveglianza comunali situate di fronte al. Quattro persone, tutte incappucciate hanno sfondato la vetrina e una volta dentro hanno portato via dagli espositori tutti i prodotti che sono riusciti a raccogliere. Un ...