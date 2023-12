Francesco Totti | scatta l’accertamento fiscale | nessuna tregua dopo Unica

Leggi su dilei

(Di sabato 9 dicembre 2023) Accertamentonei confronti di, un controllo di natura amministrativa di routine. Non c’è pace per l’ex Capitano della Roma, al centro di una tempesta mediaticale rivelazioni dell’ex moglie Ilary Blasi. Trae l’ospitata a Verissimo, però, i guai non sono ancora finiti. Come riportato dall’Ansa, non c’è alcun fascicolo penale, tuttavia mercoledì ha ricevuto un avviso per attività amministrativa di natura. Accertamentoper: cos’è successo La notizia si apprende dall’Ansa: le fiamme gialle hanno fatto visita alla casa di, notificando un atto di verifica. Naturalmente, ciò non significa in alcun modo ...