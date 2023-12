“Fotografato con la vip” Stefano De Martino e la famosa escono allo scoperto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023) Durante la sua intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, Belen Rodriguez ha sganciato diverse bombe di gossip sui tradimenti diDeed ha addirittura detto di aver ricevuto la conferma da almeno 12 signorine, che ha sentito al telefono. Il presentatore di Stasera tutto è Possibile a Che Tempo Che Fa ha preferito non commentare le confessioni della (quasi ex) moglie. Durante l’intervista ha replicato a quanto detto dalla sua ex moglie Belen Rodriguez a Domenica In, da Mara Venier, ma la sua risposta è stata molto diplomatica. “Lasciamo dire una cosa, non è una replica la mia, vorrei solo fare una riflessione: quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. C’è chi sente di volerla rendere pubblica e chi no”, aveva dettoDe. “Si è messa nei guai ...