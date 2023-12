Altre News in Rete:

Fotogallery - Venezia, blitz degli attivisti per il clima: il Canal Grande diventa verde

Incidente Portogruaro, chi erano le tre giovani vittime. FOTO Sky Tg24

Film di Greenaway a Lucca, ultimi test in città per il primo ciak fotogallery

Pre-shooting in via del Fosso e in piazza Cittadella per le scene delle pellicola che sarà girata in 25 location del centro storico ...

Michele Boato presenta il suo nuovo libro “Nonviolenza per la terra”

Sabato 9 dicembre alle ore 15 a Re Libri Banca del Tempo all’inizio di via Dante, portici angolo via Fusinato, viene presentato il nuovo libro di Michele Boato “Nonviolenza per la terra” edito per i t ...