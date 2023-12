FOTO | CM Punk finisce “casualmente” a Bridgeport | sede di NXT Deadline Possibile apparizione per lui?

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 9 dicembre 2023) CMsarà a Raw lunedì, giorno in cui sceglierà di fatto il brand che lo accompagnerà nel suo primo stint dal ritorno incredibile in WWE avvenuto a Survivor Series. Ma, negli ultimi minuti, una sua storia Instagram a dato adito ad alcuni rumor che lo vorrebbero a NXT, stanotte. In maniera molto ironica, il Best in the World ha affermato di essersi svegliato per errore a, CT,ufficiale WWE e dell’ultimo premium live event dell’anno in casa WWE. Dopo il riferimento a Shawn Michaels durante il promo di Smackdown di ieri notte, ci sono reali possibilità cheappaia tra qualche ora a? Ad occhio e croce, si, ma staremo a vedere…