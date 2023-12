Fortnite | Disponibile la modalità Rocket Racing con SKIN GRATIS in regalo

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’atto di personalizzare il proprio avatar o veicolo ha sempre costituito un pilastro fondamentale nell’universo dei videogiochi. In titoli comeLeague, tale personalizzazione si estende anche alle adorate auto. Tuttavia, una nuova svolta ha preso forma: la condivisione di oggetti estetici tra questi due mondi.: NuovaGaresuLa porta di ingresso a questo entusiasmante incrocio tra mondi è rappresentata dalla sorprendente. Questo gioco innovativo consente di ottenere i bundle Cyclone e Jäger 619 su, garantendo così l’accesso automatico al loro contenuto inLeague. Una mossa astuta ...

Altre News in Rete:

Con LEGO Fortnite parte la sfida a Minecraft

I giocatori esistenti possono già mettere le mani su LEGOdal 7 dicembre 2023, mentre le altre modalità verranno introdotte questa settimana. Tutti gli articoli di macitynet che ...

LEGO Fortnite ora disponibile, pubblicato un gameplay trailer che ne mostra le caratteristiche Multiplayer.it

Con LEGO Fortnite parte la sfida a Minecraft macitynet.it

LEGO e Fortnite, finalmente la partnership che farà felici gli amanti delle sandbox

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi il titolo torna a mostrarsi ai The Game Awards con un trailer che mostra le principali caratteristiche del gioco! Fortnite è chiaramente la cosa più simile ad un meta ...

Con LEGO Fortnite parte la sfida a Minecraft

Se “costruttore di sopravvivenza a tema Lego” suona sospettosamente come Minecraft è perché in effetti così è. Il nuovo contenuto propone una modalità sopravvivenza, in cui il piccolo Lego ...