Formia Riaperta la Villa comunale “Umberto I” | look “moderno e rinnovato”

Leggi su temporeale.info

(Di sabato 9 dicembre 2023)-E’ statanel pomeriggio di ieri, venerdì 8 dicembre, laI”, dopo la chiusura per i lavori di rifacimento. Unnel cuore cittadino in via Vitruvio, caratterizzato dalla nuova area giochi a disposizione dei bambini, l’installazione delle panchine e dell’illuminazione che è coinciso con i primi L'articolo Temporeale Quotidiano.