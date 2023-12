Formia Marco Tullio Cicerone | il gruppo “Un’altra città”denuncia | “nessun omaggio | nessun ricordo”

Leggi su temporeale.info

(Di sabato 9 dicembre 2023)– La città diospita il mausoleo dilungo la via Appia, emblema della presenza dell’oratore romano nella città del sud pontino, dove morì ucciso il 7 dicembre del 43 a.C. . Una data storicamente rilevante, dunque, per la città di, in occasione della quale il movimento politico “città” – L'articolo Temporeale Quotidiano.