Formazioni ufficiali Atalanta-Milan | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023), ledei dueper il match di campionato in programma alle 18 Diramate ledi, match di Serie A in programma oggi alle 18.(3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Ruggeri; Zappacosta, De Roon, Ederson, Pasalic; Koopmainers, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All. Pioli.