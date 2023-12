Firenze | Renzi | “Stefania Saccardi candidata sindaca Iv | è ufficiale”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – "è ufficialmentedi Italia Viva adi". Lo ha detto il senatore Matteo, leader di Iv, questa mattina aa margine di una conferenza stampa insieme alla vicepresidente della Regione Toscana ed esponente del suo partitoha poi rivolto al Pd l'appello a indire le primarie di centrosinistra per il 2024 per la scelta del candidato sindaco, come richiesto dall'ex assessora Cecilia Del Re e come invece l'assemblea cittadina del Pd ha escluso, indicando l'assessora al Welfare Sara Funaro comedella coalizione. "Sarebbe bello fare le primarie, aperte a, a ...