Fiorentina | dubbio Nico Gonzalez | le sue condizioni

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta preparando la prossima sfida contro la Roma senza. L'argentino potrebbe non essere convocato per la trasferta dell'Olimpico. L'argentino resta in dubbio per la trasferta di domani con la Roma: l'attaccante argentino, in panchina con la Salernitana e neppure convocato per la gara di Coppa Italia col Parma, sta facendo di tutto per smaltire l'affaticamento muscolare. Ma nessuno nel clan viola vuol correre rischi, tantomeno Vincenzo Italiano, che pure rinuncia sempre malvolentieri al proprio giocatore migliore.