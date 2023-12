Altre News in Rete:

Fils l'ambizioso punta in alto: 'Hamilton e Michael Jordan i miei modelli'

già allora,si descrive come un giocatore "molto esplosivo. In campo mi piace portare le mie emozioni e molta energia. Fa parte della mia personalità, è importante per me più che per ...

Sinner-Fils oggi in tv, ATP Marsiglia 2023: orario, programma, streaming, dove vederlo OA Sport

E' il Top 50 che ha guadagnato più posizioni nel 2023. Negli ultimi 12 mesi Arthur Fils ha vinto il primo titolo ATP a Lione, ha giocato altre ...

Arthur Fils aspetta il ritorno di Rafa Nadal: "Sogno di batterlo al Roland Garros"

Oggi Arthur Fils giocherà la finale della Next Gen Finals contro il croato Hamad Medjedovic. Il suo percorso fin qui è stato pressoché perfetto battendo di fila i due italiani Luca Nardi e Filippo ...