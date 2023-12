(Di sabato 9 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Siamo sempre più vicini a uno dei periodi preferiti dell’anno. Ilè ormai alle porte e molti stanno organizzando dei mini viaggi per entrare ancora di più nella parte e sentire a pieno l’atmosfera natalizia, che quest’anno è addirittura arrivata in anticipo rispetto al solito. Idisono sempre un ottimo modo per entrare nello spirito natalizio grazie soprattutto alle loro atmosfere e allefestive, che potranno aiutare chi sta pensando di fare una dolce fuga natalizia. “Unica”, il docudi Ilary Blasi ...

Altre News in Rete:

√ Depeche Mode: cosa c'è nella collezione 'Strange/Strange too'

anche per i fan dei Depeche Mode : la band ha pubblicato ieri per la prima volta in DVD e Blu ... e come se fosse una collezione singola, "Strange/Strange Too" presenta 11musicali di ...

Olivia Wilde torna con un film di Natale dopo Don't Worry Darling! Everyeye Cinema

"Vacanze Natale Day", per un giorno torna nei cinema il film che ha inaugurato l'era dei cinepanettoni TGCOM

Film di Natale, le 5 location che devi assolutamente visitare per immergerti nell’atmosfera

I film di Natale sono un ottimo modo per entrare nel clima di festa e calore del periodo invernale: ecco quali sono le 5 location dei film più belle ...

Comanda ancora l'ironia della sorte

Il cinquantesimo lungometraggio di Woody Allen si presenta in questa fine d'anno come un regalo di Natale, ma anche come lo spettro di quello che potrebbe essere l'ultimo film del regista (così pare ...