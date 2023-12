(Di sabato 9 dicembre 2023) L’INCENDIO. Lenella nottata di venerdì. La causa una candela che ha bruciato una sedia. Una donna di 60 anni portata al «Papa Giovanni» per accertamenti, già dimessi la figlia e un amico.

Altre News in Rete:

Totti, la guardia di finanza a casa dell'ex capitano della Roma: accertamenti sul patrimonio

Nei prossimi giorni, legialle si occuperanno di una serie di accertamenti inerenti diverse ... I finanzieri che si sono presentati nel suohanno acquisito la documentazione ...

Incendio a Novate Milanese, fiamme in un appartamento MilanoToday.it

Fiamme in un appartamento in piazza Sant'Anna, tre persone in ospedale L'Eco di Bergamo

Tragedia sul lungomare di Maiori: fiamme avvolgono un appartamento. Morto un anziano professionista

Poco dopo le 22 di questa sera, un vasto incendio si è sviluppato in un appartamento situato al piano terra di uno stabile del lungomare di Maiori. La densa coltre di fumo nero e le fiamme hanno ...

Fiamme in un appartamento in piazza Sant’Anna, tre persone in ospedale

Fiamme nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre in un appartamento in piazza Sant’Anna, non lontano dalla chiesa parrocchiale. Illese le tre persone che si trovavano nell’abitazione: hanno però ...