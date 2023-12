Festa dell’Immacolata macchiata di sangue | tragico incidente | deceduta 62enne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiornatatragica a Sant’Agata de’ Goti. Una donna di 62 anni èa seguito di unstradale che ha coinvolto due auto intorno alle ore 21.00 di ieri. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Comando di Montesarchio, sulla Strada provinciale 119, in località Cantinelle, si sono scontrate una Lancia Y ed una Opel Mokka. Due persone, tra cui una bimba di dieci anni, hanno riportato traumi e ferite e sono state trasportate presso il Pronto Soccorso del Fatebenefratelli di Benevento. Qui, però, la conducente della Lancia, T.P., originaria di Cimitile (NA), non ce l’ha fatta. A nulla, purtroppo, sono valse le cure dei sanitari. Per la bimba, invece, che si trovava a bordo della Opel, i sanitari hanno riscontrato la frattura del femore ed è stata ...