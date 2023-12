Ferito durante tentativo di rapina nel Napoletano | indaga la polizia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Stato stando sul ferimento di un 33enne avvenuto ieri sera a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: la vittima, recatasi a farsi medicare nel locale ospedale San Leonardo, ha ridi essere stato colpitoundimentre era in auto. I sanitari hanno dimesso l’uomo, che è stato giudicato guaribile in venti giorni. I poliziotti del locale commissariato stanno ora cercando di verificare le dichiarazioni rese dalla vittima e di ricostruire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.