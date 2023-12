Federico Gatti elogiato da La Nacion | i sacrifici dell’ex muratore che somiglia a Chiellini

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il gol della vittoria della Juve sul Napoli porta la firma di, il difensore che sta dando più certezze in chiave realizzativa degli stessi attaccanti. Il quotidiano argentino Laracconta la storia del difensore dei bianconeri: “un tempo faceva ile giocava a calcio solo di notte. Ora, nella sua carriera da professionista, il 25enne italiano sta prendendo il posto di Giorgiocome bastione nella difesa a tre di Massimiliano Allegri alla Juventus” Danilo, capitano della Juventus, descrive così il compagno di squadra: «è un esempio per tutti noi. Ha dovuto attraversare momenti difficili, ma è rimasto forte». «ha giocato nei campionati minori con il Torino e ...

Altre News in Rete:

Federico Gatti: il volto o il 'muso' della Juve di Allegri

... e lo fa battendo il Napoli di misura, per 1 - 0Protagonista assoluto della serata gelida dell'Allianz Stadium è, l'antieroe che regala - nuovamente - i tre punti alla Juventus. ...

Federico Gatti e la mistica dei giocatori operai della Juventus L'Ultimo Uomo

Tuttofantacalcio.it - Gatti manna per i fantallenatori

Arrivato al suo terzo gol in campionato in stagione, Federico Gatti, difensore centrale della Juventus, è una vera e propria manna per i fantallenatori che hanno puntato su di lui al Fantacalcio. Come ...

Gatti all’estero diventa un esempio di vita: “Faceva il muratore e giocava a calcio solo di notte”

Federico Gatti ha deciso il big match tra Juventus e Napoli, ora la sua storia viene esaltata all’estero: “Una favola che neanche si può inventare” ...