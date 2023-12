Federica Brignone | “Il podio è tanta roba | dimezzato il distacco sul piano Siamo una squadra forte”

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023)ha conquistato uno splendido terzo posto nella discesa libera femminile di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha disputato una gara di assoluto rilievo tecnico, domando il mai semplice pettorale numero 1 e pennellando delle linee davvero rimarchevoli sulle nevi svizzere. Si tratta di undecisamente importante per la fuoriclasse valdostana, che settimana scorsa aveva vinto i due giganti di Tremblant.ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono davvero contenta. Al contrario di ieri, oggi sarei stata comunque soddisfatta per la mia performance e per come ho sciato. Quando sei concentrata, hai in mente qualcosa e lo fai, penso sia una delle cose più soddisfacenti. Oggi l’ho fatto ed è molto ...