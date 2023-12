Febbre da cavallo | come finisce il film con Gigi Proietti

(Di sabato 9 dicembre 2023)da, commedia del 1976 diretta da Steno,con Mandrake, novello sposo di Gabriella, e la sua gang a Cesena, dove lui e il suo gruppo di amici potrà puntare ancora una volta sulle corse di cavalli. Cult movie la cui fama è cresciuta negli anni soprattutto grazie ai passaggi televisivi su piccole emittenti locali,daracconta la storia di Bruno Fioretti, detto Mandrake, uno splendido, figurante di Cinecittà dalle capacità trasformiste. Al suo fianco il sodale di sempre, Armando Pellicci, ovvero Enrico Montesano, detto “Er Pomata”, per la grande quantità di brillantina che usa. E Felice, il compianto Francesco De Rosa, un posteggiatore abusivo di origine napoletana. Ilsi apre in un’aula di tribunale ...

