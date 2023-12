Fashion Awards 2023 | i look iconici e le premiazioni

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ipresentati lo scorso lunedì 4 dicembre tornano ad essere celebrati nell’iconica sede londinese la “Royal Albert Hall“. L’evento raccoglie fondi per Fondazione BFC che sostiene la crescita futura e il successo dell’industria della moda britannica. Ipresentati by Pandora quest’anno, riuniscono una comunità globale e celebrano l’eccellenza della creatività sostenendo la prossima generazione di talenti nel mondo della moda. British, ipiùdelle star e leai protagonisti del mondo della moda L’evento evidenzia il ruolo che la moda gioca nell’intersezione tra culture diverse. Celebra e racconta la moda dell’ultimo anno attraverso la ...

Altre News in Rete:

Woman in red

Aggiungendo ogni volta un tocco distintivo e una nota di fascino moderno, Gwyneth Paltrow, stile vintage couture in Valentino Tra le moltissime dive presenti ai2023 , ce n'è una che ...

Pamela Anderson irriconoscibile senza trucco sul red carpet dei Fashion Awards: “È una scelta di… Il Fatto Quotidiano

British Fashion Awards, da Gwyneth Paltrow a Anne Hathawa Corriere TV

The Game Awards 2023 la classifica finale con i Vincitori dei migliori videogiochi sul mercato

Riunione di Eccellenza nel Mondo del Gaming La notte del 7 dicembre 2023 ha segnato un momento cruciale per l’industria dei videogiochi con la celebrazione dei The Game Awards 2023. L’evento, noto per ...

Pamela Anderson senza trucco sul red carpet dei Fashion Awards: «È una scelta di libertà»

Pamela Anderson ha detto basta a trucchi e finzioni e da qualche tempo si mostra in pubblico solo in versione totalmente naturale. E lo fa anche in occasioni speciali come i Fashion Awards ...