Falsa pasta Igp Gragnano sequestrata in pastificio consorziato

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOltre due quintali didiIPG sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) in unaderente al consorzio che tutela il prodotto il quale però ne acquistava grandi quantità, perlopiù a Boscoreale, nel Napoletano, che vendeva dopo il confezionamento e l’etichettatura in sede. Quella accertata dai finanzieri è una grave violazione del disciplinare emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il quale prevede invece che l’intero ciclo di produzione e confezionamento debba avvenire all’interno del territorio del Comune di. Il rappresentante legale della società è stato segnalato alla Procura della Repubblica per i reati di frode nell’esercizio del commercio e di contraffazione di ...