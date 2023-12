Fae Technology | l’azienda di Gazzaniga certificata come “impresa innovativa” nell’ambito della ricerca

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 dicembre 2023). Il consiglio di amministrazione di Fae, PMIche opera nel design, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell’elettronica, ha deliberato il 6 dicembre 2023 un aumento di capitale di 2 milioni di euro. Le nuove azioni ordinarie saranno offerte al fondo di investimento francese NextStage AM, società indipendente con sede a Parigi, che provvederà a sottoscrivere interamente l’aumento di capitale e in questo modo diverrà azionista significativosocietà, con una partecipazione pari al 6,11% del capitale sociale. Le nuove risorse, in aggiunta ai circa 10 milioni già raccolti da gennaio 2022 e comprendenti sia debito che equity, saranno impiegate per sostenere la crescita di Faenel mercato dell’elettronica, il suo posizionamento in Italia e ...