Europei di Nuoto in Vasca Corta | l’Italia va avanti | Martinenghi e Pilato in semifinale nei 50 rana

(Di sabato 9 dicembre 2023) Otopeni – Tante le qualificazioni arrivate questa mattina nelle batterie della quinta giornata. Alessandro Miressi nei 100 stile libero, Nicolòe Benedettanei 50strappano il pass per le semifinali con il miglior crono raggiunto, aglidiin, in svolgimento fino a domani 10 dicembre. Ma non solo. Proseguono il turno anche Leonardo Deplano, Simone Cerasuolo e Jasmine Nocentini. Con loro Lorenzo Mora nei 200 dorso, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli nei 50 farfalla, Thomas Ceccon e Giovanni Izzo nei 100 misti, Giulia D’Innoncenzo con record personale e Sofia Morini nei 200 stile libero vannoin squadra sarà ancora presente in una finale. Ci sarà la 4×50 stile libero ...