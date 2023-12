Europei di Nuoto in Vasca Corta | l’Italia fa la medaglia numero 13 | è della 4×50 mista

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 dicembre 2023) Otopeni – La13 aglidiinarriva dalla staffettadello stile libero.porta a casa l’alloro d’argento e lo fa con Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi, Jasmine Nocentini e Silvia Di Pietro. Il tempo del podio è 1:28.28 e fanno il nuovo record italiano. Foto di Andrea Staccioli/DBM ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Il resto dei social viene in automatico