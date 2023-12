Europa | Metsola ai giovani | Il cambiamento ha bisogno di voi | mi addolora vedervi lasciare il Sud

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 9 dicembre 2023) Un percorso ben delineato nella "missione" italiana della presidente dell'rlamento Roberta, che nei giorni scorsi ha avviato proprio dalle regioni del Sud Italia - con importanti incontri in Sicilia e in Calabria - la campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni di giugno 2024, con lo scopo di invitare alla partecipazione popolare e all'avvicinamento rispetto alle politiche...