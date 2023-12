Estrazioni Lotto | Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 9 dicembre

Leggi su notizie

(Di sabato 9 dicembre 2023)del, Superena, e 10edi. Chi sarà il fortunato vincitore ad aggiudicarsi il jackpot? Estrazione2023. La terza ed ultima di questa settimana. Concorso numero 168 di quest’anno. Ricordiamo che l’estrazione di ieri, 8, non si è verificata per via della festa dell’Immacolata. Proprio nella serata di giovedì 16 novembre, in quel di Rovigo è stata centrata la sestina vincente dal valore di 85,1 milioni di euro. Questi i numeri vincitori che il fortunato/a cittadino italiano: 56 52 40 9 10 19. Precisamente nella tabaccheria di Fornasiero Giampietro in viale Tre Martiri 23/A. Ancor prima, l’ultimo jackpot, era datato il 10 ...